Американская скандальная певица Мадонна поделилась с поклонниками пикантным фото, на котором засветила голую грудь.

Соответствующий снимок 61-летняя звезда опубликовала на личной странице в Instagram. На нем она позировала в одних черных трусах и панаме. Отметим, что кадр Мадонна сделала в ванной комнате, одной рукой опираясь на костыль.

"У всех есть свой костыль", – написала Мадонна.

Мадонна показала голую грудь на камеру (Instagram Мадонны)

Поклонники неоднозначно отреагировали на пикантную публикацию певицы. Одни засыпали Мадонну комплиментами, а другие написали, что она "слишком старая для таких фото".

"До сих пор очень красивая", "Очень сексуальная женщина", "Невероятное тело", "Ты слишком старая для таких фото. Имей немного уважения", "Какой ужас", – написали люди.

61-летняя Мадонна показала голую грудь на камеру. Фото

61-летняя Мадонна показала голую грудь на камеру. Фото

61-летняя Мадонна показала голую грудь на камеру. Фото

61-летняя Мадонна показала голую грудь на камеру. Фото

61-летняя Мадонна показала голую грудь на камеру. Фото

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Мадонна публиковала пикантное фото, на котором позировала в полупрозрачном белье.