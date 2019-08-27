60-летний Зибров внезапно снова женился: видео с церемонии

Народный артист Украины, певец и композитор Павел Зибров во второй раз женился на своей супруге Марине.

Так, пара таким образом решила отметить 25-летие со дня свадьбы и 60-летие женщины. Отметим, что Зибров появился на празднике в белом костюме, а его супруга в свадебном платье без фаты, с букетом невесты в руках. Фото и видео с церемонии певец опубликовал на своей странице в Instagram (чтобы просмотреть, доскролльте новость до конца).

Павел и Марина Зибровы Фото из Instagram

Свадьба Павла и Марины Зибровых Фото из Instagram

"Этот день мы провели, как в сказке. Все было, как в первый раз: первый танец, первый поцелуй, впервые мы обменялись кольцами и услышали заветное "да". Мы благодарим всех дорогих гостей, кто разделил этот вечер с нами и особенную благодарность мы с Мариной хотим изложить нашей доченьке за то, что она так мастерски провела нашу церемонию да и вообще, что предложила и помогла воплотить это действо в жизнь", — написал Зибров.

Марина — вторая жена Павла Зиброва. Его первая супруга Татьяна ушла от него к своему студенту, когда певцу было 27 лет. У Павла и Марины есть 22-летняя дочь Диана и сын Александр, родившийся в 1982 году, от первого брака Марины.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Павел Зибров похвастался бурной интимной жизнью и признался, что недавно они с женой даже закупились в секс-шопе.

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