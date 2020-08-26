60-летний Антонио Бандерас вылечился от коронавируса

Известный испанский актер Антонио Бандерас, который недавно заразился коронавирусом, заявил, что полностью излечился от COVID-19.

Об этом 60-летний артист сообщил на личной странице в Facebook. Он также сопроводил публикацию забавным коллажем, на котором показал, как "борется" с изображением молекулы коронавируса.

"Спустя 21 день изоляции я могу сказать, что сегодня я победил инфекцию COVID-19. Я вылечился. Мои мысли обращены к тем, кому повезло меньше, чем мне, и к тем, кто пострадал больше меня. Я также желаю силы тем, кто находится в эпицентре боя", – написал Бандерас.

Антонио Бандерас вылечился от коронавируса (Facebook-страница Антонио Бандераса)

Напомним: Антонио Бандерас сообщил о заражении коронавирусом 10 августа, в день своего 60-летия. Актер утверждал, что, несмотря на болезнь, он чувствовал себя неплохо.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, кто из украинских звезд заразился коронавирусом. Также стоит отметить, что некоторые из них уже выздоровели от COVID-19.

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