6-летняя дочь Пугачевой и Галкина поразила новым талантом
Российский шоумен Максим Галкин показал, как их с Аллой Пугачевой шестилетняя дочь Лиза умело катается на гироскутере.
Соответствующее видео он опубликовал на своей странице в Instagram. На нем маленькая девочка продемонстрировала все свои умения в то время, как ее брат Гарри ездил на велосипеде (чтобы просмотреть, доскролльте новость до конца).
"Полет", – лаконично подписал публикацию Галкин.
Поклонники высоко оценили умение Лизы, о чем указали в комментариях.
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее российский шоумен, супруг Аллы Пугачевой Максим Галкин признался, что его шокировали знания шестилетней дочери Лизы. Артист показал видео, на котором его она рассуждала о живописи.