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27 мая • обновлено в 23:49
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6-летняя дочь Пугачевой и Галкина поразила новым талантом

1.8т
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Российский шоумен Максим Галкин показал, как их с Аллой Пугачевой шестилетняя дочь Лиза умело катается на гироскутере.

Соответствующее видео он опубликовал на своей странице в Instagram. На нем маленькая девочка продемонстрировала все свои умения в то время, как ее брат Гарри ездил на велосипеде (чтобы просмотреть, доскролльте новость до конца).

Максим Галкин с Аллой Пугачевой и их дочь Лиза

Максим Галкин с Аллой Пугачевой и их дочь Лиза

"Полет", – лаконично подписал публикацию Галкин.

Дочь Пугачевой и Галкина катается на гироскутере

Дочь Пугачевой и Галкина катается на гироскутере

Скриншот с видео

Поклонники высоко оценили умение Лизы, о чем указали в комментариях.

"Не перестаю восхищаться": 6-летняя дочь Пугачевой и Галкина поразила новым талантом
"Не перестаю восхищаться": 6-летняя дочь Пугачевой и Галкина поразила новым талантом
"Не перестаю восхищаться": 6-летняя дочь Пугачевой и Галкина поразила новым талантом
"Не перестаю восхищаться": 6-летняя дочь Пугачевой и Галкина поразила новым талантом
"Не перестаю восхищаться": 6-летняя дочь Пугачевой и Галкина поразила новым талантом

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее российский шоумен, супруг Аллы Пугачевой Максим Галкин признался, что его шокировали знания шестилетней дочери Лизы. Артист показал видео, на котором его она рассуждала о живописи.

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Автор
Кристина Долматова
Персона
Максим Галкин
Место
Россия
Теги
Новости России шоу-бизнес шоу
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