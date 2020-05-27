"Не перестаю восхищаться": 6-летняя дочь Пугачевой и Галкина поразила новым талантом

Российский шоумен Максим Галкин показал, как их с Аллой Пугачевой шестилетняя дочь Лиза умело катается на гироскутере.

Соответствующее видео он опубликовал на своей странице в Instagram. На нем маленькая девочка продемонстрировала все свои умения в то время, как ее брат Гарри ездил на велосипеде (чтобы просмотреть, доскролльте новость до конца).

Максим Галкин с Аллой Пугачевой и их дочь Лиза

"Полет", – лаконично подписал публикацию Галкин.

Дочь Пугачевой и Галкина катается на гироскутере Скриншот с видео

Поклонники высоко оценили умение Лизы, о чем указали в комментариях.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее российский шоумен, супруг Аллы Пугачевой Максим Галкин признался, что его шокировали знания шестилетней дочери Лизы. Артист показал видео, на котором его она рассуждала о живописи.

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