6-летний сын впечатлил Галкина своим талантом

Анна Михно Люди 10:50, 7.05.2020

Российский телеведущий Максим Галкин опубликовал видео, на котором показал талант своего сына, 6-летнего Гарри.

Соответствующим роликом шоумен поделился на своей странице в Instagram в stories.

Максим Галкин с сыном Гарри
Instagram @maxgalkinru

В частности, на видео Галкин показал огромную башню из блоков игры "Дженга", которую Гарри построил сам.

"Гарри, ну это фантастика то, что ты построил!", восхитился шоумен.

Правда, долго башня не простояла: мальчик разрушил сооружение одним движением руки, чем расстроил свою сестру Лизу.

В комментариях под видео поклонники восхитились талантом Гарри, отметив его старания:

"Сколько терпения надо иметь", "Сколько стараний", "Молодец", "Лучше всех", "Гарри – уникум! В очередной раз удивил".

Как сообщалOBOZREVATEL, ранее Максим Галкин порадовал поклонников новым семейным видео, на котором показал свою жену и певицу Алла Пугачеву в коротких шортах.

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