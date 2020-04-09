6-летний сын Галкина и Пугачевой рассмешил пародией на Николаева

Анна Михно Люди 09:04, 9.04.2020

Сын российского телеведущего Максима Галкина и певицы Аллы Пугачевой Гарри спародировал композитора и певца Игоря Николаева.

Так, забавное видео опубликовал на своей странице в Instagram Галкин.

Максим Галкин и Алла Пугачева с детьми
Instagram @maxgalkinru

В кадре 6-летний Гарри появился в образе Николаева: приклеил усы, надел темные очки и завязал волосы в хвостики. Кроме того, мальчик исполнил песню артиста "Выпьем за любовь".

"Не узнали, что ли, Гаррика?", – поинтересовался мальчик после того, как снял усы и очки.

Оценил пародию и сам Игорь Николаев, который написал в комментариях:

"Браво!"

Кроме того, по мнению поклонников, мальчик может пойти по стопам своего звездного отца.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в сети опубликовали видео, на котором полуголый комик и муж певицы Аллы Пугачевой Максим Галкин моет посуду. В это же время артист рассуждал о том, что знаменитости слишком часто говорят о своей усталости.

Комментировать
Шоу Люди

Смотрите также

Господин Зеленский, где вы взяли этих олигофренов?!

"Завоевания Майдана власть сливает в унитаз": Сенцов встал на защиту Черновол

К Черновол ворвался спецназ ГБР с обыском: ее подозревают в убийстве

"У них было две задачи": Черновол рассказала об обысках ГБР

Гончаруку грозит до пяти лет лишения свободы из-за катастрофы с масками – юрист