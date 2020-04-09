6-летний сын Галкина и Пугачевой рассмешил пародией на Николаева
Сын российского телеведущего Максима Галкина и певицы Аллы Пугачевой Гарри спародировал композитора и певца Игоря Николаева.
Так, забавное видео опубликовал на своей странице в Instagram Галкин.
В кадре 6-летний Гарри появился в образе Николаева: приклеил усы, надел темные очки и завязал волосы в хвостики. Кроме того, мальчик исполнил песню артиста "Выпьем за любовь".
"Не узнали, что ли, Гаррика?", – поинтересовался мальчик после того, как снял усы и очки.
Оценил пародию и сам Игорь Николаев, который написал в комментариях:
"Браво!"
Кроме того, по мнению поклонников, мальчик может пойти по стопам своего звездного отца.
Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в сети опубликовали видео, на котором полуголый комик и муж певицы Аллы Пугачевой Максим Галкин моет посуду. В это же время артист рассуждал о том, что знаменитости слишком часто говорят о своей усталости.