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9 апреля • обновлено в 09:09
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6-летний сын Галкина и Пугачевой рассмешил пародией на Николаева

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Сын российского телеведущего Максима Галкина и певицы Аллы Пугачевой Гарри спародировал композитора и певца Игоря Николаева.

Так, забавное видео опубликовал на своей странице в Instagram Галкин.

Максим Галкин и Алла Пугачева с детьми

Максим Галкин и Алла Пугачева с детьми

Instagram @maxgalkinru

В кадре 6-летний Гарри появился в образе Николаева: приклеил усы, надел темные очки и завязал волосы в хвостики. Кроме того, мальчик исполнил песню артиста "Выпьем за любовь".

"Не узнали, что ли, Гаррика?", – поинтересовался мальчик после того, как снял усы и очки.

Оценил пародию и сам Игорь Николаев, который написал в комментариях:

"Браво!"

"Весь в отца": 6-летний сын Галкина и Пугачевой рассмешил пародией на Николаева

Кроме того, по мнению поклонников, мальчик может пойти по стопам своего звездного отца.

"Весь в отца": 6-летний сын Галкина и Пугачевой рассмешил пародией на Николаева
"Весь в отца": 6-летний сын Галкина и Пугачевой рассмешил пародией на Николаева
"Весь в отца": 6-летний сын Галкина и Пугачевой рассмешил пародией на Николаева
"Весь в отца": 6-летний сын Галкина и Пугачевой рассмешил пародией на Николаева
"Весь в отца": 6-летний сын Галкина и Пугачевой рассмешил пародией на Николаева

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в сети опубликовали видео, на котором полуголый комик и муж певицы Аллы Пугачевой Максим Галкин моет посуду. В это же время артист рассуждал о том, что знаменитости слишком часто говорят о своей усталости.

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Автор
Анна Михно
Персоны
Алла Пугачева Максим Галкин Гарри Галкин
Место
Россия
Тег
Новости России
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