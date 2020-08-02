59-летний Шон Пенн тайно женился на 28-летней актрисе

59-летний американский актер и режиссер Шон Пенн тайно женился на 28-летней возлюбленной, актрисе Лейле Джордж.

Об этом стало известно благодаря жене продюсера Майка Медавой – Ирэн. Она поздравила молодоженов на личной странице в Instagram, а также опубликовала снимок, на котором те продемонстрировали свои обручальные кольца.

"Мы так счастливы за Лейлу Джордж и Шона Пенна, которые только что поженились. Мы любим вас. Спасибо вам за то, что стали нам как семья. Мы на седьмом небе! Это большое счастье – найти истинного партнера, настоящую любовь, которая меняет мир к лучшему. Вам было суждено быть вместе", – написала Ирэн.

Шон Пенн и Лейла Джордж тайно поженились (Instagram Ирэны Медавой)

Напомним, что слухи о романе Шона Пенна и Лейлы Джордж появились осенью 2016 года, а чуть позже влюбленные подтвердили их совместным выходом в свет. Для Лейлы этот брак стал первым, а для Шона – третьим. С 1985 по 1989 годы актер был женат на Мадонне. Второй женой Пенна стала актриса Робин Райт, с которой они поженились в 1996 году. К слову, у Шона и Робин есть совместные дети – дочь Дилан и сын Хоппер.

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