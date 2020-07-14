57-летняя певица Свиридова разозлила сеть фото в бикини

Российская певица крымского происхождения Алена Свиридова разозлила своих поклонников откровенным снимком в бикини.

Так, артистка рассказала, что в настоящее время находится в оккупированном Россией Крыму и сфотографировалась в открытом красном бикини. Фото опубликовано на личной странице Свиридовой в Instagram.

Несмотря на то, что Свиридова продемонстрировала подтянутое тело, ее подписчики раскритиковали звезду за излишнюю откровенность. Многие также посчитали, что в ее возрасте постыдно хвастаться подобными фото.

Свиридова похвасталась фигурой в купальнике Instagram Алены Свиридовой

"Почему артисты стали в последнее время выкладывать такие фото? Неужели больше нечего?" – возмутились поклонники Свиридовой.

"Алена, я вас уважала... К чему в возрасте такие фото? Стареть красиво не всем дано, показывайте это своим близким, а не всей стране", – добавили другие.

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