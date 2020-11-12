57-летний продюсер "Ласкового мая" Разин женится на украинке: избранница моложе на 22 года

57-летний продюсер группы "Ласковый май" Андрей Разин женится в пятый раз. Его возлюбленная из Украины – города Краматорск, она младше звезды на 22 года.

По словам Разина, совсем скоро они сыграют свадьбу, а в их планах – обзавестись двумя детьми, пишет "СтарХит".

"Многие спрашивают про мою личную жизнь. Хочу открыть маленький секрет: я на протяжении двух лет встречаюсь с девушкой из украинского Краматорска. Ее зовут Ольга. Она прекрасная девушка, и мы с ней планируем в следующем году создать семью. После смерти моего сына Саши у меня остался один Илья, которому 35 лет, он живет в Санкт-Петербурге. Мы с Ольгой решили в следующем году сыграть свадьбу и хотим двоих детей. Торжество состоится в одном из городов, где пройдут гастроли "Дискотеки "Союз", – сообщил продюсер.

Продюсер группы "Ласковый май" Андрей Разин женится в пятый раз на девушке з Украины "СтарХит"

Кроме того, он отметил, что его бывшие избранницы, с которыми он сохранил теплые отношения, одобряют его выбор.

"Ольга из дружественной мне и любимой страны Украины. Я всегда любил и уважал украинцев. У меня очень много солистов, артистов и очень много любимых людей из Украины. Теперь будет супруга из Украины. На следующий год мы обязательно обвенчаемся. Мои бывшие супруги Ира, Наталья и Маритана не против моей свадьбы. Маритана создала очень хорошую семью. У нее в браке также появились дети, и я за нее безумно рад. Я со своими бывшими женами очень дружу", – добавил Разин.

Как сообщал OBOZREVATEL, российский продюсер Андрей Разин заявил, что телеведущая Лера Кудрявцева на самом деле родила старшего сына Жана не от солиста группы "Ласковый май" Сергея Ленюка.