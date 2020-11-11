57-летний Певцов купил для себя место на кладбище: появилось объяснение

Популярный российский актер Дмитрий Певцов, который потерял сына Даниила в 2012 году, купил место на кладбище рядом с наследником.

На сегодняшний день артисту остается только верить, что он воссоединится с сыном после смерти, пишет "Экспресс газета".

Как стало известно, Певцов купил место под свою могилу рядом с сыном. Дмитрий при жизни пожелал, чтобы его похоронили на Троекуровском кладбище. Именно там, на престижном 21-м участке покоится Даниил.

"Дмитрий с Ольгой (Дроздовой, – прим. ред.) часто приходят сюда. Она его всегда поддерживает. Цветы приносят, за памятником сами ухаживают. А бывает, просто постоят минут 10 и уходят. У нас тут туристов, как на Новодевичьем, не бывает, поэтому они и не прячутся. Певцов даже вот и себе участок купил сразу. У нас на Троекуровском так принято, многие себе могилку заранее берут, Куравлев даже имя свое на памятнике написал, осталось только даты добавить. Дмитрий очень сына любил. Вон какой памятник ему красивый поставил, а фото вы видели там? Мальчика же от отца не отличить – одно лицо. Жалко его, конечно, упокой Господь его душу", – рассказал охранник погоста.

Актер Дмитрий Певцов купил место на кладбище рядом с наследником "Экспресс газета"

Актер Дмитрий Певцов купил место на кладбище рядом с наследником "Экспресс газета"

Так, рядом с памятником Даниилу действительно подготовлено еще как минимум одно место. Довольно большой участок рядом с могилой имеет каменную ограду, засыпанную щебнем.

Актер Дмитрий Певцов купил место на кладбище рядом с наследником "Экспресс газета"

Актер Дмитрий Певцов купил место на кладбище рядом с наследником "Экспресс газета"

Как сообщал OBOZREVATEL, российский актер Дмитрий Певцов, которому СБУ запретила въезд в Украину, попал в больницу после поездки в оккупированный Крым.