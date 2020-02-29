56-летняя Лолита возмутила поклонников прозрачным нарядом

Российская певица украинского происхождения Лолита Милявская взбудоражила сеть видео со своего концерта в Германии. На нем она появилась в прозрачном наряде.

Так, соответствующий ролик 56-летняя звезда опубликовала на своей странице в Instagram (чтобы просмотреть, доскролльте новость до конца).

Лолита Милявская instagram.com/lolitamilyavskaya

"Спасибо за море цветов! За подарки! За конфеты! За сосиски с капустой, подаренные в термосумке, уже съели! За пополненную коллекцию чашек! И за бутылки вина, которые ждут своего часа в выходной для мужской части коллектива Еще раз, Спасибо!", - подписала видео певица.

"Прозрачный костюм это лишнее, он нужен тому, кто не может выделиться по другому, а Вы Лолита и в халате будете ярче чем в этом прозрачном костюме", "Боже, какая худенькая. Накормите ее пожалуйста", "Все хорошо. Но культуру в трусах не понимаю", "Ну неужели нет рядом настоящего друга, кто бы мог сказать, как смешно и жалко Лолита выглядит в таких нарядах?", - пишут в сети.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Лолита Милявская рассказала, как подсела на наркотики после 40 лет, а также раскрыла грязные подробности жизни. По словам певицы, вся проблема заключалась в том, что она попробовала наркотики слишком поздно, "когда все уже отгуляли".

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