56-летняя Лолита устроила зажигательные танцы с карнизом в руках. Видео

Ольга Веркалец Люди 22:03, 10.08.2020

Известная российская певица украинского происхождения Лолита Милявская устроила зажигательные танцы с карнизом в руках.

Соответствующее видео артистка опубликовала на своей странице в Instagram. На нем звезда позирует в купальнике и резиновых тапочках, стоя на стуле, а в руках держит карниз (ролик смотрите ниже).

56-летняя Лолита начала снимать с карниза штору, а затем превратила его в шест для эротических танцев.

"Удивительное дело – когда видишь в руках карниз, то думаешь: "Я молоденькая и могла бы еще показать стриптиз. Нет, лучше нагнуться и пойти в машинку шторы забросить", – отметила певица.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Лолита Милявская рассказала, как на нее напал насильник. Инцидент произошел, когда артистка училась в старших классах школы.

Комментировать
Шоу Люди

Смотрите также

Лукашенко обвинил "майданутых" украинцев в причастности к протестам в Беларуси

В Минске после задержания пропал российский пропагандист: его угрожали избить

Глумились, расстреливали, устраивали допросы, – водитель, вывозивший грузовик с пленными, об ужасе Иловайска

В Минске спецназ открыл огонь по протестующим: слышны взрывы, ранена журналистка

Автозак въехал в толпу протестующих в Минске: есть серьезно пострадавшие