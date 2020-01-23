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23 января • обновлено в 15:19
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56-летняя Лолита показала в сети полуобнаженную грудь: горячее видео

1.8т
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Российская певица украинского происхождения Лолита Милявская взбудоражила сеть пикантным видео с бассейна.

Так, соответствующий ролик 56-летняя звезда опубликовала на своей странице в Instagram. На нем она позировала в откровенном черном купальнике, засветив пышную грудь (чтобы просмотреть, доскролльте новость до конца).

Лолита Милявская

Лолита Милявская

Фото: spletnik.ru

"Всем привет! Вышла из бассейна, глаза красные – очки пропускают воду. Ну и я в купальнике! Смотрите, какие теперь делают, с длинными рукавами... Всем хорошего дня", – сказала Лолита на видео.

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Лолита Милявская

Лолита Милявская

Скриншот с видео

Поклонники неоднозначно отреагировали на новую публикацию звезды. Одни засыпали Лолиту комплиментами, а другие написали, что "ей не стоит публиковать подобные видео".

56-летняя Лолита показала в сети полуобнаженную грудь: горячее видео
56-летняя Лолита показала в сети полуобнаженную грудь: горячее видео
56-летняя Лолита показала в сети полуобнаженную грудь: горячее видео
56-летняя Лолита показала в сети полуобнаженную грудь: горячее видео
56-летняя Лолита показала в сети полуобнаженную грудь: горячее видео
56-летняя Лолита показала в сети полуобнаженную грудь: горячее видео
56-летняя Лолита показала в сети полуобнаженную грудь: горячее видео

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Лолита Милявская рассказала, как подсела на наркотики после 40 лет, а также раскрыла грязные подробности жизни. По словам певицы, вся проблема заключалась в том, что она попробовала наркотики слишком поздно, "когда все уже отгуляли".

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Автор
Кристина Долматова
Персона
Лолита Милявская
Место
Россия
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