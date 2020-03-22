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23 марта • обновлено в 01:40
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56-летняя Лолита показала, как моет унитаз в белье

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56-летняя российская певица украинского происхождения Лолита Милявская взбудоражила сеть показав странное видео. На нем она в белье мыла унитаз.

Ролик артистка разместила на своей странице в социальной сети Instagram (чтобы просмотреть, доскролльте новость до конца).

Лолита Милявская

Лолита Милявская

instagram.com/lolitamilyavskaya

"Чистка унитазов - сплошное удовольствие на карантине", - подписала она видео.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Лолита Милявская рассказала, как подсела на наркотики после 40 лет, а также раскрыла грязные подробности жизни. По словам певицы, вся проблема заключалась в том, что она попробовала наркотики слишком поздно, "когда все уже отгуляли".

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Автор
Мария Дидык
Персона
Лолита
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