56-летняя Лолита показала, как моет унитаз в белье

56-летняя российская певица украинского происхождения Лолита Милявская взбудоражила сеть показав странное видео. На нем она в белье мыла унитаз.

Ролик артистка разместила на своей странице в социальной сети Instagram (чтобы просмотреть, доскролльте новость до конца).

Лолита Милявская instagram.com/lolitamilyavskaya

"Чистка унитазов - сплошное удовольствие на карантине", - подписала она видео.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Лолита Милявская рассказала, как подсела на наркотики после 40 лет, а также раскрыла грязные подробности жизни. По словам певицы, вся проблема заключалась в том, что она попробовала наркотики слишком поздно, "когда все уже отгуляли".

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