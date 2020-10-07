Российская певица украинского происхождения Лолита Милявская сообщила, что переболела коронавирусом – анализ показал наличие антител в организме.

Так, 56-летняя артистка рассказала, что болезнь прошла бессимптомно, она узнала, что перенесла COVID-19 после сдачи теста. Об этом шла речь в видео, которое она опубликовала на личной странице в Facebook (чтобы посмотреть ролик, доскролльте новость до конца).

Также она отметила, что планирует дать концерт в Москве и указала, что не боится вируса, однако зрителям, которые придут на шоу, порекомендовала соблюдать все карантинные меры предосторожности.

56-летняя Лолита переболела коронавирусом. Facebook Лолиты Милявской

"Концерт в "Крокусе" состоится уже точно... Я не пела сольники с апреля. Волнение есть, но есть и желание попробовать. Не знаю каким образом, но в крови – большое количество антител. Значит, я счастливчик, перенесший вирус бессимптомно. Но вы, пожалуйста, соблюдайте все меры предосторожности!" – высказалась Милявская.

Отметим, ранее российские СМИ сообщали, что у Лолиты наблюдаются серьезные проблемы со здоровьем – якобы певица находилась в предынфарктном состоянии. Сама артистка опровергла эти слухи указав, что хейтеры "не дождутся, чтобы с ней что-то случилось".

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно Лолита угодила в скандал с российским телеканалом. Так, канал RU.TV закрыл смайликом ее лицо в клипе Светланы Лободы на песню Boom Boom. Знаменитость отреагировала на скандал, обвинив холдинг "Русская медиагруппа" в том, что они унижают ее как женщину-пенсионерку.