56-летний Брэд Питт ошарашил запущенным и резко постаревшим видом

Американский актер Брэд Питт ошарашил поклонников запущенным и резко постаревшим внешним видом на новых фото.

Соответствующие снимки опубликовало издание Daily Mail.

Брэд Питт cosmopolitan.com

Так, на фотографиях, которые папарацци сделали на одной из улиц американского города Малибу, штат Калифорния, 56-летний Питт стоит рядом с басистом группы Red Hot Chili Peppers Майклом Бэлзари.

Издание отмечает, что пользователей удивил внешний вид актера. В частности, Брэд вышел на улицу с заросшими волосами и в рваных джинсах.

Брэд Питт dailymail.co.uk

Брэд Питт dailymail.co.uk

Брэд Питт dailymail.co.uk

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что актер Брэд Питт подал в суд иск против бывшей жены Анжелины Джоли из-за того, что она завела бойцовских собак.

С кем спят наши звезды - читай у нас в Instagram.