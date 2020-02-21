Главная Новости
21 февраля • обновлено в 10:12
МоваЯзык
Спорт Lady

/ Люди

55-летняя Беллуччи засветила сочную грудь в сексуальном боди. Фото

5.3т
Читать материал на украинском

Итальянская актриса Моника Беллуччи сверкнула роскошными формами в сексуальном наряде.

Так, соблазнительной фотографией знаменитость поделилась на своей странице в Instagram.

Моника Беллуччи

Моника Беллуччи

Getty

Новости
Беллуччи показала поклонникам грудь и впечатлила роскошной фигурой

Снимок был сделан для специального выпуска итальянского журнала L`Officiel.

На черно-белом фото 55-летняя Беллуччи позирует в сером пиджаке. Под него звезда надела сексуальное боди с пикантным вырезом, который выгодно подчеркнул сочную грудь Моники. Кроме того, на снимке актриса похвасталась и стройными ногами.

Пикантный образ Беллуччи не оставил равнодушным поклонников знаменитости:

55-летняя Беллуччи засветила сочную грудь в боди
55-летняя Беллуччи засветила сочную грудь в боди
55-летняя Беллуччи засветила сочную грудь в боди
55-летняя Беллуччи засветила сочную грудь в боди

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что 52-летняя голливудская актриса Джулия Робертс засветила тату на пояснице во время отдыха возле бассейна в бикини.

Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся

Автор
Анна Михно
Персона
Моника Беллуччи
Место
Италия
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
1
0
Смешно
5
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новости шоу

Топ-публикации

Топ-блоги