55-летняя Беллуччи засветила сочную грудь в сексуальном боди. Фото

Итальянская актриса Моника Беллуччи сверкнула роскошными формами в сексуальном наряде.
Так, соблазнительной фотографией знаменитость поделилась на своей странице в Instagram.
Моника Беллуччи
Getty
Снимок был сделан для специального выпуска итальянского журнала L`Officiel.
На черно-белом фото 55-летняя Беллуччи позирует в сером пиджаке. Под него звезда надела сексуальное боди с пикантным вырезом, который выгодно подчеркнул сочную грудь Моники. Кроме того, на снимке актриса похвасталась и стройными ногами.
Пикантный образ Беллуччи не оставил равнодушным поклонников знаменитости:
Ранее OBOZREVATEL сообщал, что 52-летняя голливудская актриса Джулия Робертс засветила тату на пояснице во время отдыха возле бассейна в бикини.
Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся