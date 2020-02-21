55-летняя Беллуччи засветила сочную грудь в сексуальном боди. Фото

Итальянская актриса Моника Беллуччи сверкнула роскошными формами в сексуальном наряде.

Так, соблазнительной фотографией знаменитость поделилась на своей странице в Instagram.

Моника Беллуччи Getty

Новости Беллуччи показала поклонникам грудь и впечатлила роскошной фигурой

Снимок был сделан для специального выпуска итальянского журнала L`Officiel.

На черно-белом фото 55-летняя Беллуччи позирует в сером пиджаке. Под него звезда надела сексуальное боди с пикантным вырезом, который выгодно подчеркнул сочную грудь Моники. Кроме того, на снимке актриса похвасталась и стройными ногами.

Пикантный образ Беллуччи не оставил равнодушным поклонников знаменитости:

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