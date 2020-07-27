55-летняя итальянская актриса Моника Беллуччи ошарашила поклонников резко постаревшим внешним видом на фото.

Соответствующие снимки опубликовали в одном из фан-аккаунтов звезды в Instagram. Актрису сфотографировали папарацци, когда она находилась в Париже (Франция), (снимки смотрите ниже).

Моника Беллуччи в Париже Instagram @zname_nitosti

На кадрах актриса изображена в элегантном черном платье в пол и с черной сумочкой в руках. Волосы звезды собраны в пучок. Однако фанатов встревожил постаревший вид Беллучи. Они отметили, что в знаменитости слишком много морщин и неровностей.

Моника Беллуччи в Париже Instagram @zname_nitosti

"Она красивая, но потерять такую красоту, которая была в молодости, это больно. Словно исчезает шедевр", "Ей вроде не 70 лет, почему все лицо в морщинах", "Люди, ей всего 55! Очень плохо выглядит и для своего возраста и для обеспеченного человека, и для такой прекрасной женщины ", – написали в комментариях.

55-летняя Беллуччи встревожила сеть резко постаревшим видом Instagram @zname_nitosti

55-летняя Беллуччи встревожила сеть резко постаревшим видом Instagram @zname_nitosti

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Беллуччи сфотографировалась в провокационном наряде, засветив соблазнительные ягодицы.