Итальянская актриса Моника Беллуччи показала пышную грудь в соблазнительном наряде во время нового выхода в свет.

Фотографии 55-летней знаменитости уже появились в сети.

Моника Беллуччи Getty

Так, на днях Беллуччи посетила выставку Christian Louboutin в рамках Недели моды в Париже.

Для светского выхода Моника выбрала total black, главным акцентом которого стал бархатный топ-корсет с пикантным вырезом, который выгодно подчеркнул сочную грудь актрисы.

Моника Беллуччи Getty

Завершением образа стали классический приталенный пиджак и брюки с завышенной талией.

Моника Беллуччи Getty

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что актриса Моника Беллуччи впечатлила поклонников стильной фотосессией. Звезда поделилась снимком, на котором позирует в черном комбинезоне, продемонстрировав шикарную фигуру.

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