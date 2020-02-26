Итальянская актриса Моника Беллуччи показала пышную грудь в соблазнительном наряде во время нового выхода в свет.
Фотографии 55-летней знаменитости уже появились в сети.
Моника Беллуччи
Getty
Так, на днях Беллуччи посетила выставку Christian Louboutin в рамках Недели моды в Париже.
Для светского выхода Моника выбрала total black, главным акцентом которого стал бархатный топ-корсет с пикантным вырезом, который выгодно подчеркнул сочную грудь актрисы.
Моника Беллуччи
Getty
Завершением образа стали классический приталенный пиджак и брюки с завышенной талией.
Моника Беллуччи
Getty
Ранее OBOZREVATEL сообщал, что актриса Моника Беллуччи впечатлила поклонников стильной фотосессией. Звезда поделилась снимком, на котором позирует в черном комбинезоне, продемонстрировав шикарную фигуру.
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