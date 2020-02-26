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26 февраля • обновлено в 09:06
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55-летняя Беллуччи сверкнула большой грудью на публике. Фото

7.6т
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Итальянская актриса Моника Беллуччи показала пышную грудь в соблазнительном наряде во время нового выхода в свет.

Фотографии 55-летней знаменитости уже появились в сети.

Моника Беллуччи

Моника Беллуччи

Getty

Новости
"Так постарела, время безжалостно!" Моника Беллуччи ужаснула фанатов своим внешним видом

Так, на днях Беллуччи посетила выставку Christian Louboutin в рамках Недели моды в Париже.

Для светского выхода Моника выбрала total black, главным акцентом которого стал бархатный топ-корсет с пикантным вырезом, который выгодно подчеркнул сочную грудь актрисы.

Моника Беллуччи

Моника Беллуччи

Getty

Завершением образа стали классический приталенный пиджак и брюки с завышенной талией.

Моника Беллуччи

Моника Беллуччи

Getty

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что актриса Моника Беллуччи впечатлила поклонников стильной фотосессией. Звезда поделилась снимком, на котором позирует в черном комбинезоне, продемонстрировав шикарную фигуру.

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Автор
Анна Михно
Персона
Моника Беллуччи
Место
Италия
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Комментарии на сайте не модерированы
Артеллерист Моня
Артеллерист Моня
Жаль совсем старая стала((((
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