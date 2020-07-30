54-летняя звезда "Приключений Электроника" в пятый раз женился

Российский актер Владимир Торсуев, сыгравший Электроника в фильме "Приключения Электроника", в пятый раз женился. Его избранницей стала врач из Украины Лилия.

Пара оформила отношения в начале июля. Для 54-летнего Владимира Торсуева этот брак стал пятым. На церемонии росписи присутствовал брат жениха Юрий, пишет KP.ru.

Владимир признался, что с Лилией встречаются давно и наконец решил узаконить отношения.

Владимир Торсуева и Лилия starhit.ru

"Это было обдуманное решение, правильное, хотя злые языки говорили, что все ерунда", – подчеркнул Торсуев.

Юрий Торсуева на свадьбе брата starhit.ru

Напомним, впервые Владимир женился сразу после окончания школы. Его избранницей стала одноклассница, с которой он через месяц разошелся. Второй раз женился, вернувшись из армии, брак оказался также неудачным. Третий брак с Ириной также распался. Когда Торсуеву было 42 года, на свет появился его первый ребенок от жены Марии. Дочь Елизавета родилась 25 декабря 2007 года.

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