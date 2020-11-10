54-летняя звезда 90-х Овсиенко откровенно заговорила о суррогатном материнстве

Звезда 90-х украинского происхождения Татьяна Овсиенко, которая вновь решила стать матерью, подробно рассказала о семейной жизни и суррогатном материнстве.

По ее словам, вместе с супругом Александром Меркуловым они очень хотят завести ребенка, пишет "Собеседник".

Овсиенко сообщила, что лично стала свидетельницей того, как карантин разрушал одни пары и скреплял другие.

"Вы знаете, кто-то в карантин разводится, а кто-то ложится в роддом. У нас ни первого, ни второго не произошло, хотя ребеночка мы очень хотим. Мы – верующие люди, стоим в молитвах, очень часто рассуждаем на эту тему. Как Бог даст. Я, конечно, осознаю, сколько мне лет. Саша предлагал суррогатную мать, а мой сын Игорь – взять ребеночка из детского дома", – поделилась артистка.

Татьяна Овсиенко рассказала о семейной жизни и суррогатном материнстве SM News

Также певица добавила, что сейчас в ее семье это пока только обсуждают, но к единому мнению они еще не пришли.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Татьяна Овсиенко вызвала бурную критику в сети из-за неудачной пластики. Так, ее подруга и коллега по коллективу "Мираж" Ирина Салтыкова показала совместный снимок с Овсиенко. Многие из поклонников даже не узнали звезду из-за ее неестественного лица.