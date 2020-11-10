54-летняя Сумская поразила сеть сходством со старшей дочерью. Фото

Украинская актриса Ольга Сумская вызвала ажиотаж в сети новым фото, на котором позировала со старшей дочерью Антониной Паперной.

Соответствующий снимок 54-летняя знаменитость опубликовала на личной странице в Instagram. Поклонники в комментариях к публикации обратили внимание на удивительное сходство между звездной мамой и ее дочерью.

"Моя взрослая дочь Тоня Паперная", – написала Ольга.

Ольга Сумская и Антонина Паперная Instagram Ольги Сумской

Отметим, что пользователи сети восхитились фото Сумской с 30-летней дочерью. Многие из них оставили в комментариях под фото комплименты, в которых указали не только на сходство двух женщин, но и на их внешние данные.

Напомним, что старшая дочь Ольги Сумской Антонина Паперная в апреле 2020 года во второй раз стала мамой. У нее родился сын. Вместе с гражданским супругом, российским актером Владимиром Яглычем она также воспитывает дочь Еву.

Тоня Паперная с мужем Владимиром Яглычем и дочерью Евой cultua.media

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее украинская актриса Ольга Сумская, которая 14 лет назад была участницей первого сезона "Танців з зірками", заявила о том, что хочет попробовать свои силы в новом сезоне легендарного шоу.