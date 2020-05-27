54-летняя Ассия Ахат загремела на операционный стол: что с ней произошло
Украинская скрипачка и певица Ассия Ахат неожиданно попала в больницу. 54-летняя знаменитость сообщила, что ей вырезали аппендицит.
На своей странице в социальной сети Instagram она опубликовала фотографии из больницы.
"Appendicitis, by! Вот теперь у меня нет ничего лишнего! Как обычно бывает в таких случаях,всё произошло быстро,больно,неожиданно. Слава Богу, мне повезло, все сложилось – я была дома, в любимом городе Киеве, со мной моя любимая семья" — подписала снимок артистка.
Она отметила, что сейчас уже чувствует себя хорошо, а также поблагодарила врачей, которые помогли ей.
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее у российской актрисы, звезды сериала "Деффчонки" Галины Боб обнаружили коронавирус.