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27 мая • обновлено в 11:48
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54-летняя Ассия Ахат загремела на операционный стол: что с ней произошло

1.7т
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Украинская скрипачка и певица Ассия Ахат неожиданно попала в больницу. 54-летняя знаменитость сообщила, что ей вырезали аппендицит.

На своей странице в социальной сети Instagram она опубликовала фотографии из больницы.

54-летняя украинская певица загремела на операционный стол: что с ней произошло

"Appendicitis, by! Вот теперь у меня нет ничего лишнего! Как обычно бывает в таких случаях,всё произошло быстро,больно,неожиданно. Слава Богу, мне повезло, все сложилось – я была дома, в любимом городе Киеве, со мной моя любимая семья" — подписала снимок артистка.

Она отметила, что сейчас уже чувствует себя хорошо, а также поблагодарила врачей, которые помогли ей.

Appendicitis,by!Вот теперь у меня нет ничего лишнего!😍 Я с детства всегда понимала,что есть много разных профессий и есть врачи,доктора.Они самые нужные,самые умные,очень долго учатся и это правда.😍Как обычно бывает в таких случаях,всё произошло быстро,больно,неожиданно.Слава Богу,мне повезло,всё сложилось-я была дома,в любимом городе Киеве,со мной моя любимая семья,чудесная подружка Танюшка @ta_shevchuk наша мегомультидоктор,организовали меня и доставили в прекрасную Клинику Добробут @dobrobut.mc ! Мы можем гордиться,что в Украине есть такой уровень больницы-внимание врачей,быстрая реакция,супер аппаратура,всё новенькое,везде чисто.Ночью срочно вызвали хирурга для этой операции (лапароскопия)Коцар Алексей Юрьевич.🙏🏻Фесенко Светлана 🙏🏻И ещё десятки медиков возле меня за эти несколько дней .♥️Спасибо всем врачам и медсёстрам клиники Добробут за ваш труд!♥️Низкий поклон всем медикам за вашу сложнейшую работу!Дай вам Бог здоровья!♥️😍А вам,друзья,советую обращаться вовремя к врачу,несмотря на вашу терпеливость и веру в хорошее!Это не шутки.☀️ #будьтездоровы #копитеденьгиназдоровье

Публикация от Ассия Ахат / Assia Ahhatt (@ahhattassia)

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее у российской актрисы, звезды сериала "Деффчонки" Галины Боб обнаружили коронавирус.

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Автор
Мария Дидык
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