54-летняя украинская певица загремела на операционный стол: что с ней произошло

Украинская скрипачка и певица Ассия Ахат неожиданно попала в больницу. 54-летняя знаменитость сообщила, что ей вырезали аппендицит.

На своей странице в социальной сети Instagram она опубликовала фотографии из больницы.

"Appendicitis, by! Вот теперь у меня нет ничего лишнего! Как обычно бывает в таких случаях,всё произошло быстро,больно,неожиданно. Слава Богу, мне повезло, все сложилось – я была дома, в любимом городе Киеве, со мной моя любимая семья" — подписала снимок артистка.

Она отметила, что сейчас уже чувствует себя хорошо, а также поблагодарила врачей, которые помогли ей.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее у российской актрисы, звезды сериала "Деффчонки" Галины Боб обнаружили коронавирус.

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