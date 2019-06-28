53-летнюю Синди Кроуфорд заметили на пляже в купальнике

Американскую модель и телеведущую Синди Кроуфорд засняли во время отдыха с семьей в Майами.

Как пишет Starhit, фотографам удалось сделать несколько кадров модели в купальнике, несмотря на возраст, поклонники Кроуфорд уверены, что звезда все еще выглядит хорошо.

Модель загорала в черном бикини, дополнив образ белой пляжной накидкой. Синди была не готова к встрече с фотографами, поэтому заметив их, сразу же предпочла скрыться в помещении. На пляже Кроуфорд отдыхала в компании мужа и детей.

Синди активно занимается спортом и не ест вредной пищи Фото: Legion-Media

Поклонники заметили, что и в 53 года звезда все еще поддерживает себя в хорошей форме. "Всем бы нам так выглядеть в ее возрасте. Синди прекрасна", "Мне не нравятся бедра и колени, но фигура все еще отличная", "Те, кто говорят, что у Синди дряблое тело, не правы. Она настоящая королева красоты", — делились фанаты.

Кроуфорд была одной из самых популярных моделей в мире Фото: Legion-Media

Синди неоднократно признавалась, что ради идеальной фигуры ей приходится сидеть на диетах. Модель старается не есть жирную пищу, а также игнорирует сладкое и газировки. Равнодушна Кроуфорд и к алкоголю. Сейчас, когда выходы на подиум случаются редко, звезда меньше занимается спортом.

Синди с мужем и детьми фото: Караван историй

Дети Кроуфорд тоже занимаются модельным бизнесом instagram.com/cindycrawford

Как сообщал OBOZREVATEL, Кроуфорд старается уделять фитнесу хотя бы 40 минут пять раз в неделю, чтобы держать себя в тонусе. Она спокойно может делать глубокие приседания, держа на руках собственного фитнес-тренера.

В прошлом году Кроуфорд оголилась ради книги Angels именитого фотографа Рассела Джеймса.

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