53-летнюю Синди Кроуфорд заметили на пляже в купальнике

Американскую модель и телеведущую Синди Кроуфорд засняли во время отдыха с семьей в Майами.
Как пишет Starhit, фотографам удалось сделать несколько кадров модели в купальнике, несмотря на возраст, поклонники Кроуфорд уверены, что звезда все еще выглядит хорошо.
Модель загорала в черном бикини, дополнив образ белой пляжной накидкой. Синди была не готова к встрече с фотографами, поэтому заметив их, сразу же предпочла скрыться в помещении. На пляже Кроуфорд отдыхала в компании мужа и детей.
Синди активно занимается спортом и не ест вредной пищи
Фото: Legion-Media
Поклонники заметили, что и в 53 года звезда все еще поддерживает себя в хорошей форме. "Всем бы нам так выглядеть в ее возрасте. Синди прекрасна", "Мне не нравятся бедра и колени, но фигура все еще отличная", "Те, кто говорят, что у Синди дряблое тело, не правы. Она настоящая королева красоты", — делились фанаты.
Кроуфорд была одной из самых популярных моделей в мире
Фото: Legion-Media
Синди неоднократно признавалась, что ради идеальной фигуры ей приходится сидеть на диетах. Модель старается не есть жирную пищу, а также игнорирует сладкое и газировки. Равнодушна Кроуфорд и к алкоголю. Сейчас, когда выходы на подиум случаются редко, звезда меньше занимается спортом.
Синди с мужем и детьми
фото: Караван историй
Дети Кроуфорд тоже занимаются модельным бизнесом
instagram.com/cindycrawford
Как сообщал OBOZREVATEL, Кроуфорд старается уделять фитнесу хотя бы 40 минут пять раз в неделю, чтобы держать себя в тонусе. Она спокойно может делать глубокие приседания, держа на руках собственного фитнес-тренера.
В прошлом году Кроуфорд оголилась ради книги Angels именитого фотографа Рассела Джеймса.
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