53-летнюю Овсиенко разнесли за неудачную пластику
Российскую певицу, звезду 90-х Татьяну Овсиенко раскритиковали в сети из-за внешнего вида.
Так, свежим фото с артисткой поделилась в своих Insagram-сторис ее коллега по сцене Ирина Салтыкова. Отметим, что на снимке также присутствовала певица Татьяна Буланова.
"Три девицы. И какие..." – написала Салтыкова.
К слову, данный кадр опубликовали в сети фан-аккаунты Овсиенко. Многие поклонники стали писать под публикациями, что певицу не узнать. А также, что она слишком увлеклась пластическими операциями.
"Овсиенко не сразу узнала", "А что у нее с правым глазом?", "Таня Овсиенко что-то невообразимое с собой сотворила. Неудачная пластика или что с ней?", "Вот так вот неудачная пластика может очень испортить человека. Лицо на маску теперь похоже", – написали люди.
Ранее OBOZREVATEL сообщал, что 66-летняя Любовь Успенская вызвала бурные обсуждения в сети из-за внешнего вида на новой фотографии. Поклонники раскритиковали снимок артистки.