53-летняя звезда из РФ вызвала споры в сети из-за наряда
53-летняя популярная российская певица 90-х Наталья Штурм вызвала споры в сети снимками в странном наряде. Так, она позировала в майке, а вместо юбки использовала полупрозрачный шарф.
Фото Штурм разместила на своей странице в социальной сети Instagram.
Многие поклонники артистки отметили, что она прекрасно выглядит.
"Она была стройна, как шелковая лента", "Супер! Все наряды хороши тебе", "Шикарно выглядишь!", - пишут в комментариях.
Но, нашлись и те, кому снимки Штурм не понравились.
"Что ни наряд, то полная безвкусица", "Возраст выдает, не смотря на хорошую форму. Всему свое время. Нужно стареть красиво", "На первой полностью без трусиков?", - пишут в сети.
Как ранее писал OBOZREVATEL, Штурм разгромили в сети из-за пошлого видео, на котором она занималась уборкой в белье.