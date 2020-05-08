53-летняя звезда из РФ вызвала споры в сети из-за наряда

53-летняя популярная российская певица 90-х Наталья Штурм вызвала споры в сети снимками в странном наряде. Так, она позировала в майке, а вместо юбки использовала полупрозрачный шарф.

Фото Штурм разместила на своей странице в социальной сети Instagram.

Наталья Штурм

instagram.com/nataliashturm

instagram.com/nataliashturm

instagram.com/nataliashturm

Многие поклонники артистки отметили, что она прекрасно выглядит.

"Она была стройна, как шелковая лента", "Супер! Все наряды хороши тебе", "Шикарно выглядишь!", - пишут в комментариях.

Но, нашлись и те, кому снимки Штурм не понравились.

"Что ни наряд, то полная безвкусица", "Возраст выдает, не смотря на хорошую форму. Всему свое время. Нужно стареть красиво", "На первой полностью без трусиков?", - пишут в сети.

Как ранее писал OBOZREVATEL, Штурм разгромили в сети из-за пошлого видео, на котором она занималась уборкой в белье.

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