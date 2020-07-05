53-летняя звезда 90-х Овсиенко станет матерью: что известно

Ева Романова Люди 11:50, 5.07.2020 Обновлено: 11:55, 5.07.2020

Звезда 90-х украинского происхождения Татьяна Овсиенко заявила, что вскоре вновь станет матерью.

53-летняя артистка рассказала, что решила усыновить ребенка – девочку, с которой познакомилась во время визита в детский дом. Об этом пишет "Собеседник".

Так, по словам Овсиенко, малышка с первых минут знакомства запала ей в душу и Татьяна решила, что сделает все, чтобы изменить жизнь ребенка в лучшую сторону.

Звезда хочет усыновить второго ребенка
Instagram Татьяны Овсиенко

Сейчас Татьяна Овсиенко счастлива в отношениях с бизнесменом Александром Меркуловым. Певица отметила, что ее супруг мечтает о маленьком ребенке, однако родить малыша естественным путем Овсиенко не сможет из-за возраста.

Отметим, у Татьяны Овсиенко есть взрослый сын Игорь. Парень также является приемным ребенком – в 2002 году артистка приехала в детский дом, где ей показали мальчика с врожденным пороком сердца. Татьяна усыновила ребенка и сделала ему дорогостоящую операцию. Сейчас парень живет в США вместе со своей женой и воспитывает сына.

Татьяна Овсиенко с сыном Игорем, невесткой и внуком
Рtoday.ru

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Татьяна Овсиенко вызвала бурную критику в сети из-за неудачной пластики. Так, ее подруга и коллега по коллективу "Мираж" Ирина Салтыкова показала совместный снимок с Овсиенко. Многие из поклонников даже не узнали звезду из-за ее неестественного лица.

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