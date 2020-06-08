53-летняя Сумская вызвала ажиотаж горячим фото в купальнике

Кристина Долматова Люди 14:51, 8.06.2020

Украинская актриса и телеведущая Ольга Сумская поделилась с поклонниками пикантным снимком.

Так, на нем 53-летняя артистка позировала в соблазнительном купальнике, который отлично подчеркнул ее пышную грудь. Соответствующее фото она опубликовала на личной странице в Instagram.

Ольга Сумская
Фото: instagram/olgasumska

"Открыли летний сезон вместе с мужем! Если границы будут закрыты, будем отдыхать дома! Тоже хорошо", – написала Сумская.

Соблазнительная Ольга Сумская
Фото: instagram/olgasumska

Отметим, что поклонники пришли в восторг от пикантного фото звезды. Они засыпали Сумскую комплиментами.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Ольга Сумская удивила фанатов новым образом. Звезда поделилась на своей странице в Instagram фото, на котором позировала с прической "под мальчика".

Комментировать
Шоу Люди

Смотрите также

Зеленский наступает на "пеньки Януковича"

Вокруг смерти волонтера АТО Виталия Панича разгорелся скандал: из больницы пропали паспорт и деньги

"Я – доброволец": комбриг элитного батальона "ДНР" из РФ рассказал, как воевал против Украины

"Ненавижу войну!" Рыбчинский привел показательный для Украины пример борьбы

В Николаеве произошла стрельба на остановке. Фото 18+