53-летняя Сумская вызвала ажиотаж горячим фото в купальнике

Украинская актриса и телеведущая Ольга Сумская поделилась с поклонниками пикантным снимком.

Так, на нем 53-летняя артистка позировала в соблазнительном купальнике, который отлично подчеркнул ее пышную грудь. Соответствующее фото она опубликовала на личной странице в Instagram.

Ольга Сумская Фото: instagram/olgasumska

"Открыли летний сезон вместе с мужем! Если границы будут закрыты, будем отдыхать дома! Тоже хорошо", – написала Сумская.

Соблазнительная Ольга Сумская Фото: instagram/olgasumska

Отметим, что поклонники пришли в восторг от пикантного фото звезды. Они засыпали Сумскую комплиментами.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Ольга Сумская удивила фанатов новым образом. Звезда поделилась на своей странице в Instagram фото, на котором позировала с прической "под мальчика".

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