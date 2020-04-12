53-летняя Штурм возмутила сеть пошлым фото в белье

Мария Дидык Люди 11:28, 12.04.2020

53-летнюю популярную российскую певицу 90-х Наталью Штурм разгромили в сети из-за пошлого фото, на котором она в белье.

Снимок артистка разместила на своей странице в социальной сети Instagram.

"Как же хорошо дома. Никто мозг не выносит, не шумит. И только бесконечные уведомления сообщений от попавших в капкан горячих мужчин", - подписала фото артистка.

"Сколько вижу, все в одном бюстгальтере", "Бабке внимания не хватает", "Сумасшедшая. Вчера в прямой эфир вышла выпившая", "Это не повод, чтобы снять трусы", - комментируют в сети.

Ранее, как писал OBOZREVATEL, Штурм показала, как проходит мануальную терапию в стрингах бежевого цвета и без бюстгальтера, а выражение лица и позы у пользователей вызвали совершенно другие ассоциации

Комментировать
Шоу Люди

Смотрите также

Пасха 2020 у католиков: как отмечается и чем отличается от православной

Архиепископ УПЦ МП, который призывал игнорировать карантин, попал в больницу с коронавирусом

Благородство голої дупи, або Санітайзерна дипломатія

"Нам Украину храни!" DZIDZIO поразил исполнением "Молитвы" с оркестром

Трамп впервые в истории ввел режим стихийного бедствия во всех штатах США