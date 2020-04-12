53-летняя Штурм возмутила сеть пошлым фото в белье

53-летнюю популярную российскую певицу 90-х Наталью Штурм разгромили в сети из-за пошлого фото, на котором она в белье.
Снимок артистка разместила на своей странице в социальной сети Instagram.
"Как же хорошо дома. Никто мозг не выносит, не шумит. И только бесконечные уведомления сообщений от попавших в капкан горячих мужчин", - подписала фото артистка.
Добрый вечер) Как же хорошо дома. Никто мозг не выносит, не шумит. И только бесконечные уведомления сообщений от попавших в капкан горячих мужчин... Уверена, этот год будет демографический всплеск в мире) #sexдома #сидимдома #живемдома #карантин #настроениевам #наночь #👄
"Сколько вижу, все в одном бюстгальтере", "Бабке внимания не хватает", "Сумасшедшая. Вчера в прямой эфир вышла выпившая", "Это не повод, чтобы снять трусы", - комментируют в сети.
Ранее, как писал OBOZREVATEL, Штурм показала, как проходит мануальную терапию в стрингах бежевого цвета и без бюстгальтера, а выражение лица и позы у пользователей вызвали совершенно другие ассоциации
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