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12 апреля • обновлено в 12:12
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53-летняя Штурм возмутила сеть пошлым фото в белье

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53-летнюю популярную российскую певицу 90-х Наталью Штурм разгромили в сети из-за пошлого фото, на котором она в белье.

Снимок артистка разместила на своей странице в социальной сети Instagram.

53-летняя Штурм возмутила сеть пошлым фото в белье
"Как же хорошо дома. Никто мозг не выносит, не шумит. И только бесконечные уведомления сообщений от попавших в капкан горячих мужчин", - подписала фото артистка.

"Сколько вижу, все в одном бюстгальтере", "Бабке внимания не хватает", "Сумасшедшая. Вчера в прямой эфир вышла выпившая", "Это не повод, чтобы снять трусы", - комментируют в сети.

53-летняя Штурм возмутила сеть пошлым фото в белье
53-летняя Штурм возмутила сеть пошлым фото в белье
53-летняя Штурм возмутила сеть пошлым фото в белье
53-летняя Штурм возмутила сеть пошлым фото в белье
53-летняя Штурм возмутила сеть пошлым фото в белье

Ранее, как писал OBOZREVATEL, Штурм показала, как проходит мануальную терапию в стрингах бежевого цвета и без бюстгальтера, а выражение лица и позы у пользователей вызвали совершенно другие ассоциации

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Автор
Мария Дидык
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