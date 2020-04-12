53-летняя Штурм возмутила сеть пошлым фото в белье

53-летнюю популярную российскую певицу 90-х Наталью Штурм разгромили в сети из-за пошлого фото, на котором она в белье.

Снимок артистка разместила на своей странице в социальной сети Instagram.

"Как же хорошо дома. Никто мозг не выносит, не шумит. И только бесконечные уведомления сообщений от попавших в капкан горячих мужчин", - подписала фото артистка.

"Сколько вижу, все в одном бюстгальтере", "Бабке внимания не хватает", "Сумасшедшая. Вчера в прямой эфир вышла выпившая", "Это не повод, чтобы снять трусы", - комментируют в сети.

Ранее, как писал OBOZREVATEL, Штурм показала, как проходит мануальную терапию в стрингах бежевого цвета и без бюстгальтера, а выражение лица и позы у пользователей вызвали совершенно другие ассоциации

Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!