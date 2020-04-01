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1 апреля • обновлено в 12:29
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53-летняя Штурм полностью оголила грудь и возмутила сеть

2.7т
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53-летнюю популярную российскую певицу 90-х Наталью Штурм разгромили в сети из-за пошлого снимка, на котором она она позировала обнаженной прикрыв грудь руками.

Фото артистка разместила на своей странице в социальной сети Instagram.

53-летняя звезда из РФ полностью оголила грудь и возмутила сеть
"Говорят, коронавирус не любит высокие температуры. В Москве выпал снег, но есть "норки" с каминами", - подписала снимок артистка.

"В одежде никому не нужна, поэтому оголяется", "Вирус плохо влияет на Волочкову и Штурм", "Зачем все это? Взрослая, достойная, но это настолько все лишнее, что портит отношение к вам", - комментируют снимок в сети.

53-летняя звезда из РФ полностью оголила грудь и возмутила сеть
53-летняя звезда из РФ полностью оголила грудь и возмутила сеть
53-летняя звезда из РФ полностью оголила грудь и возмутила сеть

Ранее, как писал OBOZREVATEL, Штурм показала, как проходит мануальную терапию в стрингах бежевого цвета и без бюстгальтера, а выражение лица и позы у пользователей вызвали совершенно другие ассоциации.

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Автор
Мария Дидык
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