53-летняя звезда из РФ полностью оголила грудь и возмутила сеть

53-летнюю популярную российскую певицу 90-х Наталью Штурм разгромили в сети из-за пошлого снимка, на котором она она позировала обнаженной прикрыв грудь руками.

Фото артистка разместила на своей странице в социальной сети Instagram.

"Говорят, коронавирус не любит высокие температуры. В Москве выпал снег, но есть "норки" с каминами", - подписала снимок артистка.

"В одежде никому не нужна, поэтому оголяется", "Вирус плохо влияет на Волочкову и Штурм", "Зачем все это? Взрослая, достойная, но это настолько все лишнее, что портит отношение к вам", - комментируют снимок в сети.

Ранее, как писал OBOZREVATEL, Штурм показала, как проходит мануальную терапию в стрингах бежевого цвета и без бюстгальтера, а выражение лица и позы у пользователей вызвали совершенно другие ассоциации.

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