53-летняя Рената Литвинова заразилась коронавирусом

Российская актриса театра и кино Рената Литвинова заболела коронавирусом. Знаменитость только завершила монтаж разговора об этом страшном вирусе с актерами, учителями, врачами и своей мамой.

По словам актрисы, теперь она еще больше боится за пожилых людей, которые входят в группу риска. Об этом Литвинова написала на своей странице в Instagram.

Пока о состоянии звезды ничего неизвестно. Стоит отметить, что актриса стала популярной благодаря сериалу "Граница. Таежный роман".

Кроме того, Литвинова работала в театре и снялась в кинолентах "Богиня: как я полюбила", "Последняя сказка Риты" и других.

Рената Литвинова заболела COVID-19 Голос UA

Напомним, ранее у российской певицы Земфиры, которой приписывают роман с Литвиновой, обнаружили коронавирус. Исполнительница самостоятельно обратилась к врачам и сдала тест на COVID-19.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинский писатель-фантаст и создатель известной видеоигры 66-летний Сергей Иванов скончался после заражения коронавирусной инфекцией (COVID-19).