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27 марта • обновлено в 20:18
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53-летняя певица из РФ возмутила сеть пошлым видео в белье

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53-летнюю популярную российскую певицу 90-х Наталью Штурм разгромили в сети из-за пошлого видео, на котором она занималась уборкой в белье.

Ролик артистка разместила на своей странице в социальной сети Instagram.

53-летняя певица из РФ возмутила сеть пошлым видео в белье
"А как вы проводите время дома?", - подписала ролик певица.

"Это возраст и одиночество. Ужасно", "Вас иногда "накрывает" похоже", "А обязательно голой нужно мыть и выкладывать в сеть?", "Я всегда думала, что такое видео отправляют только любимому мужчине", - комментируют в сети.

53-летняя певица из РФ возмутила сеть пошлым видео в белье
53-летняя певица из РФ возмутила сеть пошлым видео в белье

Ранее, как писал OBOZREVATEL, Штурм показала, как проходит мануальную терапию в стрингах бежевого цвета и без бюстгальтера, а выражение лица и позы у пользователей вызвали совершенно другие ассоциации

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Автор
Мария Дидык
Теги
Новости России шоу-бизнес шоу
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