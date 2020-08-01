Американская актриса и звезда Playboy Памела Андерсон поделилась с поклонниками пикантным фото.

Соответствующий снимок 53-летняя звезда опубликовала на личной странице в Instagram. На нем она позировала полностью обнаженной, прикрыв грудь руками. На теле знаменитости были лишь два украшения, которые подчеркнули фигуру актрисы (фото смотрите ниже).

В публикации Памела призналась, что раньше была очень застенчивой девушкой, и считала, что ее никто не любил. Однако впоследствии звезда рискнула и согласилась сняться для журнала Playboy.

53-летняя Памела Андерсон засветила голую грудь на пикантном фото Instagram @pamelaanderson

"Мистер Хефнер (основатель Playboy. – Ред.) назвал меня ДНК журнала. Я победила свой страх. Это освободило меня. Иногда эти старые чувства проникают, и я знаю, что делать. Я молюсь женскому духу. Для всех женщин. Сексуальность – это то, чего я хочу, это весело. У меня есть предел и защита", – рассказала Андерсон.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Памела Андерсон в пятый раз вышла тайно замуж. Избранником знаменитости стал 74-летний продюсер фильма "Звезда родилась" Джон Питерс.