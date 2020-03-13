53-летняя Овсиенко переборщила с пластикой и напугала фанатов

Российская певица, звезда 90-х Татьяна Овсиенко нарвалась на критику в сети из-за внешнего вида.

Так, свежим снимком с артисткой поделился на своей странице в Instagram музыкант Бари Алибасов.

Татьяна Овсиенко starhit.ru

На фотографии Алибасов позирует в обнимку с 53-летней Овсиенко. Певица одета в черный классический комбинезон и накидку с кружевными рукавами.

"Девочки, все помнят, в чем секрет женского счастья? Прекрасная Татьяна Овсиенко вам подскажет", – подписал фото Бари.

Однако все внимание пользователей привлекло лицо Татьяны. По мнению большинства, певица переборщила с пластическими операциями и изменилась до неузнаваемости.

"Это Овсиенко? Совсем на себя не похожа", "Ужасные губы у Овсиенко и щеки. Что вы качаете в свое лицо?", "От Овсиенко остались только глаза", "Татьяну не узнать почти", "Что с лицом?", "На кого она стала похожа?", – возмущались пользователи.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что 66-летняя Любовь Успенская вызвала бурные обсуждения в сети из-за внешнего вида на новой фотографии. Поклонники раскритиковали снимок артистки.

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