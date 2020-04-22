53-летняя Ольга Сумская во второй раз стала бабушкой

Кристина Долматова Люди 11:48, 22.04.2020

Популярная украинская актриса Ольга Сумская стала бабушкой – у ее дочери Антонины Паперной и ее супруга Владимира Яглича родился второй ребенок.

Так, радостную весть подтвердила сама 53-летняя звезда в комментарии ТСН. Отмечается, что Сумская не стала разглашать пол ребенка, однако отметила, что малыш появился на свет 21 апреля.

Ольга Сумская с дочерью Антониной
Фото: instagram/olgasumska
Антонина Паперная и Владимир Яглич с дочерью
Фото: instagram/yaglych

Также о пополнении в семье сообщил муж дочери Сумской Владимир Яглыч. На своей странице в Instagram он разместил кадр из мультфильма "Король лев". Владимир никак не прокомментировал снимок, однако подписчики артиста все поняли без слов.

Фото: instagram/yaglych

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что 1 марта российская актриса, звезда сериала "Кухня" Елена Подкаминская родила сына.

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