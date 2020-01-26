53-летняя Литвинова разделась на камеру

Российская актриса театра и кино Рената Литвинова, которую в день ее рождения 12 января сбил автомобиль, показала неожиданное фото в купальнике.

Так, фото, которое артистка разместила на своей странице в Instagram, вероятно сделано во Франции, где живет ее дочь.

Рената Литвинова instagram.com/renatalitvinovaofficiall

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Литвинова дополнила образ красными туфлями, жемчужным колье и красной помадой.

"Я, например, люблю предельно закрытые купальники и загораю исключительно в тени- в моем возрасте", - подписала снимок актриса.

Как ранее писал OBOZREVATEL, Литвинова прокомментировала ДТП в свой День рождения.

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