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29 апреля • обновлено в 04:08
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53-летняя Литвинова полностью обнажилась для мужского журнала

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Российская актриса театра и кино Рената Литвинова опубликовала архивный снимок, на котором позировала обнаженной.

Так, откровенной фотографией знаменитость поделилась на личной странице в Instagram.

Рената Литвинова

Рената Литвинова

sova.ru

Так, фото было сделано для мужского журнала Playboy. В кадре Литвинова позирует без одежды, а сам снимок сделан с эффектом сепии.

Поклонники не смогли пройти мимо пикантной фотографии Ренаты, и принялись обсуждать кадр в комментариях.

"Как красиво", "Рената, вы необыкновенная", "Если бы не туфли, подумала, что античная фигура!", "Уникальная женщина", "Потрясающая фигура, потрясающее фото", – восхищались пользователи.

53-летняя Литвинова полностью обнажилась для мужского журнала
53-летняя Литвинова полностью обнажилась для мужского журнала
53-летняя Литвинова полностью обнажилась для мужского журнала
53-летняя Литвинова полностью обнажилась для мужского журнала
53-летняя Литвинова полностью обнажилась для мужского журнала
53-летняя Литвинова полностью обнажилась для мужского журнала

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Рената Литвинова рассказала о своих отношениях с певицей Земфирой. Так, в интервью знаменитость призналась, что относится к певице, как к дару.

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Автор
Анна Михно
Персона
Рената Литвинова
Место
Россия
Тег
Новости России
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