53-летняя Литвинова полностью обнажилась для мужского журнала

Российская актриса театра и кино Рената Литвинова опубликовала архивный снимок, на котором позировала обнаженной.

Так, откровенной фотографией знаменитость поделилась на личной странице в Instagram.

Рената Литвинова sova.ru

Так, фото было сделано для мужского журнала Playboy. В кадре Литвинова позирует без одежды, а сам снимок сделан с эффектом сепии.

Поклонники не смогли пройти мимо пикантной фотографии Ренаты, и принялись обсуждать кадр в комментариях.

"Как красиво", "Рената, вы необыкновенная", "Если бы не туфли, подумала, что античная фигура!", "Уникальная женщина", "Потрясающая фигура, потрясающее фото", – восхищались пользователи.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Рената Литвинова рассказала о своих отношениях с певицей Земфирой. Так, в интервью знаменитость призналась, что относится к певице, как к дару.

Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал

Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.