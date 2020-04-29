53-летняя Литвинова полностью обнажилась для мужского журнала

Российская актриса театра и кино Рената Литвинова опубликовала архивный снимок, на котором позировала обнаженной.
Так, откровенной фотографией знаменитость поделилась на личной странице в Instagram.
Рената Литвинова
sova.ru
Так, фото было сделано для мужского журнала Playboy. В кадре Литвинова позирует без одежды, а сам снимок сделан с эффектом сепии.
Поклонники не смогли пройти мимо пикантной фотографии Ренаты, и принялись обсуждать кадр в комментариях.
"Как красиво", "Рената, вы необыкновенная", "Если бы не туфли, подумала, что античная фигура!", "Уникальная женщина", "Потрясающая фигура, потрясающее фото", – восхищались пользователи.
Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Рената Литвинова рассказала о своих отношениях с певицей Земфирой. Так, в интервью знаменитость призналась, что относится к певице, как к дару.
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