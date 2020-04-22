53-летняя Литвинова полностью обнажила грудь на откровенном фото

Российская актриса театра и кино Рената Литвинова поделилась эффектным фото, на котором показала обнаженную грудь.
Откровенная фотография появилась на личной странице знаменитости в Instagram в stories.
Рената Литвинова
sova.ponominalu.ru
Так, на черно-белом снимке из архивной фотосессии для мужского журнала Рената позирует в приспущенном по бедрам белом платье. Актриса оголила грудь, которую прикрыла руками, а также продемонстрировала подтянутый живот.
Соблазнительный образ Литвинова завершила изысканной прической в ретростиле, а также классическим макияжем, который предпочитали кинодивы начала прошлого века.
Рената Литвинова оголилась на фото
Instagram @renatalitvinovaofficiall
Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Рената Литвинова рассказала о своих отношениях с певицей Земфирой. Так, в интервью знаменитость призналась, что относится к певице, как к дару
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