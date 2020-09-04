Российская актриса театра и кино Рената Литвинова поделилась с поклонниками пикантным фото.

Так, на нем 53-летняя знаменитость позировала в соблазнительном купальнике, продемонстрировав стройную фигуру. Соответствующий снимок она опубликовала на личной странице в Instagram.

"Фотоотчет с отдыха. Мой Instagram смотрит мама. Мама, я люблю тебя", – прокомментировала публикацию Литвинова.

Рената Литвинова показала стройное тело в купальнике (Instagram Ренаты Литвиновой)

Отметим, что поклонники пришли в восторг от пикантного снимка звезды. Они засыпали ее комплиментами.

"Очень сексуальная. Ты просто космос", "Самая красивая", "Невероятная", "Очень красивая фигура, и фото тоже", – написали люди.

53-летняя Литвинова похвасталась стройным телом в купальнике. Фото

53-летняя Литвинова похвасталась стройным телом в купальнике. Фото

53-летняя Литвинова похвасталась стройным телом в купальнике. Фото

53-летняя Литвинова похвасталась стройным телом в купальнике. Фото

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Рената Литвинова публиковала архивный снимок, на котором позировала обнаженной.

Как живется Лободе и Лорак в России - читай у нас в Instagram!