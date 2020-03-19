53-летняя российская певица показала фигуру в крохотных шортах на пилоне

53-летняя российская певица Лада Дэнс похвасталась стройной фигурой в дерзком наряде. В мини-шортах и на огромных каблуках она показала, как упражняется на пилоне.
Фото звезда разместила на своей странице в социальной сети Instagram.
instagram.com/lada_dance_official
Звезда показала сложную акробатическую фигуру на пилоне. Оказалось, интерес к танцам связан с подготовкой нового клипа.
"Как вам такая подготовка к клипу? Задание от режиссера подготовить потрясающий танец на пилоне. Уже получается очень сексуально, женственно и красиво. Наслаждаюсь отражением в зеркале", - подписала снимок артистка.
🚀 Как вам такая подготовка к клипу? ⠀ Задание от режиссёра подготовить потрясающий танец на пилоне. Уже получается очень сексуально, женственно и красиво. Наслаждаюсь отражением в зеркале 😜 ⠀ Мечтала заняться танцами на пилоне и сейчас волей судьбы я приступила к занятиям. И это потрясающие эмоции и новые впечатления ☺️ ⠀ Всегда восхищалась грацией и умение танцовщиц выполнять различные элементы на пилоне. Думала, что это легко при хорошей физической форме. Как же я ошибалась) ⠀ Сейчас я и сама могу выполнить несколько 💪🏼 несмотря на то, что уже хожу в тейпах и с сорванной спиной. Взяла и воплотила! ⠀ Можете себе представить, что будет за клип? Это будет бомба! 💣 💥
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