53-летняя российская певица показала фигуру в крохотных шортах на пилоне

53-летняя российская певица Лада Дэнс похвасталась стройной фигурой в дерзком наряде. В мини-шортах и на огромных каблуках она показала, как упражняется на пилоне.

Фото звезда разместила на своей странице в социальной сети Instagram.

instagram.com/lada_dance_official

Звезда показала сложную акробатическую фигуру на пилоне. Оказалось, интерес к танцам связан с подготовкой нового клипа.

"Как вам такая подготовка к клипу? Задание от режиссера подготовить потрясающий танец на пилоне. Уже получается очень сексуально, женственно и красиво. Наслаждаюсь отражением в зеркале", - подписала снимок артистка.

Как ранее писал OBOZREVATEL, популярная американская певица и актриса Lady Gaga украсила обложку журнала Paper Magazine. Она предстала в необычном образе и снялась полностью обнаженной.

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