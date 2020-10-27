53-летний "Танцующий миллионер" Джанлука Вакки впервые стал отцом

София Ковнир Люди 18:46, 27.10.2020

53-летний Джанлука Вакки, более известный как "танцующий миллионер", впервые стал отцом. Его 25-летняя возлюбленная, модель Шарон родила девочку.

Накануне Вакки опубликовал на своей странице в Instagram танцевальное видео из родильного зала, а уже через несколько часов малышка появилась на свет (видео можно посмотреть ниже).

"В родильном отделении пытаюсь помочь ей выйти… Но я начинаю думать, что она не хочет меня видеть", – написал миллионер.

Напомним, что Джанлука и Фонсека начали встречаться три года назад. У пары разница в возрасте – 28 лет.

Как сообщал OBOZREVATEL, "танцующий миллионер" Джанлука Вакки соблазнительно прошелся на каблуках. В сети появилось видео.

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