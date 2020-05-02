53-летний Киркоров похудел на 30 кг на самоизоляции: как сейчас выглядит певец

Популярный российский певец Филипп Киркоров признался, что за время карантина похудел на 30 килограммов.

Об этом артист рассказал во время нового выпуска шоу "Вечерний Ургант".

Филипп Киркоров Instagram @fkirkorov

Так, по словам Киркорова, сбросить лишний вес ему удалось с помощью ежедневных занятий гимнастикой в домашних условиях. При этом 53-летний артист отметил, что не придерживался диеты.

Филипп Киркоров Instagram @fkirkorov

Стоит отметить, что на съемках шоу Киркоров появился в черной футболке и черных штанах. Фотографиями и видео с "Вечернего Урганта" певец поделился на своей странице в Instagram.

В комментариях под публикациями поклонники артиста отметили перемены во внешнем виде звезды.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Филипп Киркоров показал, как отметил свой День рождения. Так, на празднике присутствовали украинская певица Ани Лорак и ведущий Андрей Малахов.