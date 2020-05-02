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3 мая • обновлено в 22:38
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53-летний Киркоров похудел на 30 кг на самоизоляции: как сейчас выглядит певец

49.3т
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Популярный российский певец Филипп Киркоров признался, что за время карантина похудел на 30 килограммов.

Об этом артист рассказал во время нового выпуска шоу "Вечерний Ургант".

Филипп Киркоров

Филипп Киркоров

Instagram @fkirkorov

Так, по словам Киркорова, сбросить лишний вес ему удалось с помощью ежедневных занятий гимнастикой в домашних условиях. При этом 53-летний артист отметил, что не придерживался диеты.

Филипп Киркоров

Филипп Киркоров

Instagram @fkirkorov

Стоит отметить, что на съемках шоу Киркоров появился в черной футболке и черных штанах. Фотографиями и видео с "Вечернего Урганта" певец поделился на своей странице в Instagram.

В комментариях под публикациями поклонники артиста отметили перемены во внешнем виде звезды.

53-летний Киркоров похудел на 30 кг на самоизоляции: как сейчас выглядит певец
53-летний Киркоров похудел на 30 кг на самоизоляции: как сейчас выглядит певец
53-летний Киркоров похудел на 30 кг на самоизоляции: как сейчас выглядит певец
53-летний Киркоров похудел на 30 кг на самоизоляции: как сейчас выглядит певец
53-летний Киркоров похудел на 30 кг на самоизоляции: как сейчас выглядит певец

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Филипп Киркоров показал, как отметил свой День рождения. Так, на празднике присутствовали украинская певица Ани Лорак и ведущий Андрей Малахов.

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Автор
Анна Михно
Персона
Филипп Киркоров
Место
Россия
Тег
Новости России
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Джонсон Саймон Ф.
Джонсон Саймон Ф.
Медики резвятся.
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Sokratus Aleksandre
Sokratus Aleksandre
Жебракує, мабуть! Грошей на їжу не вистачає.
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