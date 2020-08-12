53-летний Филипп Киркоров заразился коронавирусом

Российский певец Филипп Киркоров рассказал, что переболел коронавирусом в легкой форме.

Об этом 53-летний артист сообщил в интервью изданию "Дни.ру". "Я переболел бессимптомно и когда-нибудь расскажу эту душещипательную историю, как болел, как обнаружили, что было потом и что было во время. Больше в семье никто не болел, детей обошла напасть, так что я хорошо отделался. Но зато антител теперь у меня очень много, так что я безопасен", – заявил Киркоров.

Филипп Киркоров заразился коронавирусом (фото – clubz.bg)

Артист также намекнул и на то, как и где заболел: "Это случилось в соседней стране, где я был недавно".

Как отмечает издание, вероятно, речь идет про фестиваль искусств "Славянский базар в Витебске" (Беларусь), где артист выступал в середине июля. Там он провел всего несколько часов, но маску носил не везде.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Филипп Киркоров поддержал кандидатуру Александра Лукашенко на президентских выборах в Беларуси. Он заявлял, что не представляет страну без Александра Григорьевича, а также отмечал, что не стал бы доверять ее кому-нибудь другому.